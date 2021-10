Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii americani au conceput un medicament capabil sa inhibe o proteina care joaca un rol important in evoluția maladiei Parkinson. Noul medicament poate sa incetineasca evoluția bolii. Rezultatele studiului au aparut in revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Cercetarile au evidențiat…

- Simptome de psihoza au aparut la unii pacienți care au trecut prin infecția cu coronavirus. Unii specialiști pun aceste manifestari pe seama stresului provocat de pandemie, insa sunt și oameni de știința care cred ca ar putea fi vorba despre un efect secundar al bolii, relateaza Business Insider . Cercetarile…

- Cercetatorii americani au analizat legatura dintre ftalați și decese, intre anii 2001 și 2015. Rezultatele sunt edificatoare: aproximativ 100.00 de decese premature sunt puse pe seama acestor substanțe. Studiul a fost publicat in Environmental Pollution. Autorii acestuia s-au focalizat pe ftalații…

- Saloanele de coafura din Marea Britanie au raportat tot mai multe cazuri de alergii la vopseaua de par, in cazul unor femei care au fost bolnave de COVID-19. Specialiștii analizeaza acum daca infecția cu noul coronavirus poate reprograma sistemul imunitar, așa cum fac și alte boli. “Reacția a fost atat…

- Trei elevi au fost retinuti si unul a fost internat la Psihiatrie. Unul dintre copii a fost batut marți de colegi, in sala de cursuri a Liceului “Atanasie Marinescu” din Lipova, județul Arad. Cei trei au varste cuprinse intre 13-15 ani. “In baza probatoriului administrat, fata de trei minori au fost…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca se remarca o crestere a ratei de vaccinare in randul copiilor cu varste de peste 12 ani, rata de imunizare in randul acestei categorii ajungand la aproape 15%. Medicul sustine ca procentul este insa “insuficient”…

- Expunerea la zgomotul provocat de traficul rutier și de cel feroviar este asociat cu creșterea riscului de demența, conform celui mai mare studiu de acest gen, informeaza The Guardian . Cercetarile au asociat in mod constant acest tip de zgomot cu diverse afecțiuni, precum bolile de inima, diabetul…

- Fostul deputat Stefan Alexandru Baisanu, retinut joi pentru 24 de ore intr-un dosar de santaj, a fost pus in libertate si plasat sub masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile, prin decizia procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava. Potrivit purtatorului…