Psihologul Oxana Gumennaia va deveni adjunctul Avocatului Poporului

- “Nu poti sa negi ca Iulian Iancu e unul dintre cei mai buni specialisti in domeniul energiei. Insa are aceasta problema de imagine, e adevarat. Insa noi nu ne luam dupa barfe. Sa spuna serviciile daca e o vulnerabilitate pentru securitate nationala a Romaniei. Daca nu e, atunci PSD il va sustine pentru…

- Ministrul afacerilor externe al Regatului Danemarcei, Jeppe Kofod, aflat in vizita la Chișinau, afirma ca țara sa susține aspirațiile de integrare europeana ale R.Moldova. Declarația a fost facuta in cadrul unei conferințe susținute in comun cu ministrul de Externe Nicu Popescu. „Visul dumneavoastra…

- „Catalin Drula se plictiseste repede sa numere pana la 10! Cataline, stiu ca e complicat sa aduni zilnic infimele procente la care a ajuns USR in preferintele romanilor, dar chiar e greu sa te concentrezi pe lucruri constructive?! Te-ai apucat, in schimb, sa scrii pe toti «peretii»! Iar cand nu o faci…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat ca va fi lansata curand o pagina web pentru consultari cu cetații privind ulterioara activitate a MAN. „Cum vor decide așa vom face”, a raspuns Ceban, intrebat despre o posibila transformare a Mișcarii in partid politic, in cadrul unei emisiuni de la RTR Moldova.

- Certificatul COVID-19 ar putea fi obligatoriu pentru a intra „in toate spațiile deschise, care nu sint servicii” esențiale, iar agenții economici ar putea fi imputerniciți sa il scaneze pentru a verifica autenticitate acestuia. Despre acest lucru a anunțat prim-ministra Natalia Gavrilița, care a precizat…

- Deputatul Dumitru Alaiba anunța ca fracțiunea PAS din Parlament a susținut candidatura lui Adrian Gheorghița la funcția de vicepreședinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și și-a reconfirmat susținerea pentru Cornelia Cozlovschi pentru funcția de președinte, transmite stiri.md. …

- Cele doua containere de metal sustrase de la IS Calea Ferata din Moldova au fost depistate de procurori in urma perchezițiilor efectuate luni, 3 ianuarie, pe terenul unei companii din localitatea Sadova, Calarași, transmite Noi.md cu referire la Știri. Intr-un comentariu pentru Ziarul de Garda, procurora…

- Victoria Muntean a fost numita de Parlament in funcția de director al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, pentru un mandat de cinci ani. Candidatura acesteia a fost aprobata cu 59 de voturi.