- Astazi, Consiliul de Administrație al Universitații „Babeș-Bolyai”, din Cluj-Napoca a decis suspendarea cursurilor in perioada 11 – 22 martie, ca masura de prevenție in cazul epidemiei cu coronavirus.

- Saptamana trecuta, in Monitorul Oficial au fost facute publice numele celor 23 de membri ai comisiei care va stabili planurile cadru pentru invatamantul preuniversitar, intre care ne au atras atentia acad. Ioan Aurel Pop presedintele Academiei Romane, Marius Andruh Academia Romana, Mariana Moarcas Banca…

- Psihologul Daniel David este noul rector al Universitații „Babeș-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca acesta obținand, marți, 1.026 de voturi, fața de 377 primite la alegeri de contracandidatul sau, teologul Ioan Chirila. Daniel David ii ia astfel locul lui Ioan Aurel Pop, presedintele Academiei Romane. UBB…

- Ziarul Unirea Dan Cristian Pașca, validat de Consiliul de Coordoare Local al PNL Campeni ca și candidat pentru funcția de Primar al orașului Campeni Dan Cristian Pașca a fost validat de Consiliul de Coordoare Local al PNL Campeni ca și candidat pentru funcția de Primar al orașului Campeni. Dan Cristian…

- Psihologul Daniel David și teologul Ioan Chirila sunt singurii care și-au depus candidatura pentru funcția de rector al Universitații „Babeș-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca, cea mai mare universitate din Romania, la alegerile care vor avea loc in 3 martie.Reprezentanții UBB Cluj-Napoca au declarat,…

- Stefan Darabus este director regional pentru Europa Centrala si de Sud al organizatiei Hope and Homes for Children. Dincolo de profesie, e un partener si un tata implicat in viata de familie, fiind mandru de sotia sa, Reka, si de cei patru copii ai lor. Este absolvent de Filologie al Universitatii „Babes-Bolyai“,…

- Unul dintre cei cinci procurori care candideaza pentru functia de sef al DNA este Crin-Nicu Bologa, in prezent prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj. Fost sef al DNA Cluj, Bologa a fost in 2017 protagosnistul unui episod care a vulnerabilizat un important dosar de coruptie.Procuror…