PSD vrea să blocheze prin lege listarea Hidroelectrica pe bursă ​Un proiect de lege prin care este blocata orice vânzare de acțiuni la companiile de stat, inițiat de PSD, a trecut rapid, fara prea multa dezbatere, de Senat, aflându-se acum în Camera Deputaților, în procedura de urgența. Miza proiectului este blocarea pe o perioada de 2 ani a oricaror proceduri pentru listarea companiei Hidroelectrica. Chiar recent Hidroelectrica a semnat un contract de consultanța pentru listarea unui pachet minoritar de acțiuni.



