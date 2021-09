PSD va asigura cvorumul la depunerea moțiunii în Parlament PSD va asigura cvorumul la ședința de maine din Biroul Permanent, a cincea ședința in care se va incerca sa fie stabilit calendarul citirii moțiunii USR PLUS. Numai ca mai departe, moțiunea trebuie citita in plenul reunit al Parlamentului, apoi pusa pe ordinea de zi pentru a putea fi votata, iar social-democrații nu sunt deciși […] The post PSD va asigura cvorumul la depunerea moțiunii in Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

