- Primarul Claudiu Buciu a anunțat ca Primaria Lugoj va achiziționa terenul și cladirile fostei Intreprinderi Textila Lugoj (ITL), de pe strada Buziașului, “indiferent cat s-ar opune PSD Lugoj, care, evident, iși dorește doar sa puna bețe-n roate Lugojului și nevoilor sale stringente”. “Cand…

- PSD Timiș a transmis un comunicat de presa dupa ce, in plenul Consiliului Local al Municipiului Lugoj, consilierii PSD, USR PLUS și PMP s-au opus proiectului de hotarare privind aprobarea inițierii procedurilor in vederea achiziționarii unor imobile. Proiectul de hotarare a fost susținut de…

- Consiliul Local Lugoj a respins, prin votul consilierilor PSD, PMP și USR PLUS, proiectul de hotarare propus de primarul PNL Claudiu Buciu, privind aprobarea inițierii procedurilor in vederea achiziționarii unor imobile, teren și construcții, unde a funcționat fosta fabrica ITL – unitatea A,…

- Astazi, in plenul Consiliului Local al Municipiului Lugoj, consilierii PSD, USR-PLUS și PMP s-au opus proiectului de hotarare privind aprobarea inițierii procedurilor in vederea achiziționarii unor imobile. Proiectul de hotarare este susținut de catre actualul primar PNL al Lugojului, Claudiu Buciu,…

- Primarul Claudiu Buciu va supune Consiliului local Lugoj aprobarea unui proiect de hotarare privind initierea procedurii de achizitie a unor imobile,in cauza fiind vorba despre cladirile fostei Intreprinderi Textila Lugoj situata pe strada Buziasului. La prima vedere ar parea ca pe primarul Buciu l-a…

- Consiliul Local lugoj se va intruni miercuri, 30 iunie, de la ora 12, in “sala roșie” a Cinematografului “Bela Lugosi”, intr-o noua ședința ordinara. Pe ordinea de zi se afla proiectele de hotarari inițiate de primarul Claudiu Buciu, privind: Aprobarea organigramei și a statului de funcții…