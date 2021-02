Grupul alesilor PSD in Consiliul Local Timisoara (CLT) ii solicita primarului Dominic Fritz "sa se trezeasca la realitate din reveriile electorale" si sa dea dovada ca doreste cu adevarat reformarea profunda si rentabilizarea societatilor comerciale din subordinea municipalitatii.



"Primarul Dominic Fritz arata, pe zi ce trece, tot mai obosit, mai depasit si mai novice in a administra problemele curente ale orasului. Adusa in fruntea Primariei Timisoara de un val imens de entuziasm, echipa Fritz a reusit ca in numai patru luni de mandat sa bage un intreg oras in depresie. S-au taiat…