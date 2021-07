Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca partidul pe care il conduce sustine actiunea de strangere de semnaturi pentru un referendum de demitere a primarului Sectorului 1, dar a accentuat ca este "o actiune cetateneasca" si nu se afla sub egida PSD, ai carui membri participa in calitate de…

- ALDE Sector 1 anunța pe Facebook ca a strans 10.000 de semnaturi pentru organizarea referendumului de demitere a primarului Clotilde Armand. „10.000 de semnaturi pentru organizarea referendumului de demitere a primarului Clotilde Armand! Mesajul locuitorilor din sectorul 1 e clar: Clotilde…

- Clotilde Armand a aflat cum putea rezolva problema gunoaielor. Violeta Alexandru i-a explicat intr-o postare pe o retea de socializare. „Locuitorii sectorului 1 merita scuze pentru ca stau de saptamani bune cu munți de gunoaie in fața caselor și a blocurilor. Eu fac acest lucru. Ii respect. Nu am nicio…

- Organizația din București a ALDE strange semnaturi pentru declanșarea unui referendum de demitere a primarului Sectorului 1 din Capitala, Clotilde Armand. Tudor Ionescu, fost consilier general din partea ALDE, a declarat la Antena 3 ca partidul a inceput strangerea de semnaturi afirmand ca e nevoie…

- Liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu, a anuntat, marti, ca PSD a decis sa sustina orice initiativa cetateneasca al carei obiectiv este organizarea unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand.

- Compania Romprest pune astfel la dispozitia cetatenilor facturile neachitate. Este vorba despre 21 de facturi emise in perioada iulie 2020 – martie 2021, pentru servicii prestate și confirmate pentru operațiunile de Salubrizare stradala – curațenie cai publice, inclusiv valori reprezentand prestația…

- Bubuie nervii in Sectorul 1, acolo unde munții de gunoaie se strang de la o zi la alta. Gunoiul nu a fost strans de zece zile, din cauza ca Romprest, compania care se ocupa de ridicarea deșeurilor, nu a incasat banii pentru serviciile prestate. O buna parte din cetațeni sunt extrem de revoltați de…

- Peste 120 de milioane de lei, dintre care 24 de milioane aferente serviciilor prestate in acest an, este suma pe care Romprest susține ca o are de incasat de la Primaria Sector 1. In vreme ce primarul Clotilde Armand amenința cu sesizari la parchet și rezilierea contractului, operatorul spune ca nu…