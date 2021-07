PSD somează Guvernul să prezinte planul de testare anti-COVID-19 din școli înainte de valul 4 „Avand in vedere avertismentele specialistilor privind iminenta valului patru al pandemiei, precum si dezastrul din Educatie cauzat de perioada nepermis de lunga in care scolile au fost inchise, este absolut necesar ca noul an scolar sa fie pregatit din timp, astfel incat cursurile sa se desfasoare cu prezenta fizica, in conditii de siguranta", se arata intr-un comunicat al PSD.„Romania nu isi mai permite sa rateze un nou an scolar din cauza deciziilor haotice si a certurilor din coalitia de guvernare cu privire la tipul testelor anti-COVID care sa fie folosite in sistemul de invatamant.Este absolut… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

