Stiri pe aceeasi tema

- Centrului de Excelenta in Securitatea Frontierei i-a fost donat echipament de realitate virtuala, ce va fi utilizat in procesul de pilotare a proiectului „Un viitor mai bun in rindul institutiilor de invatamint, ONG-urilor si centrelor de tineret”, parte a programului „Eliminarea violentei impotriva…

- Anunț lansare proiect: „Asigurarea accesului elevilor din cadrul Colegiului Tehnic Ion D. Lazarescu la procesul de invațare in mediul on-line”, SMIS 144869 COLEGIUL TEHNIC ION D. LAZARESCU in calitate de beneficiar, implementeaza proiectul „Asigurarea accesului elevilor din cadrul Colegiului Tehnic…

- La inceputul lunii noiembrie 2021, a avut loc lansarea proiectului Sports Nation - Pilot, derulat de Asociația Sword Nation in parteneriat cu Furim Institute (Oslo, Norvegia). Scopul proiectului este mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite prin atragerea copiilor catre sportul…

- Proiectul face parte din Programul multianual REACTIS ndash; Reabilitare Constanta Istorica pentru realizarea lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor cu valoare cultural arhitecturala situate in centrul istoric Constanta si alte perimetre considerate prioritare din municipiul Constanta…

- Junior Achievement (JA) Romania și Holcim Romania deruleaza in acest an școlar a doua ediție a proiectului ABCdar Verde, adresat elevilor de gimnaziu cu varste cuprinse intre 11 și 13 ani. Scopul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local de joi, 30 septembrie a.c., a fost suplimentata, cu trei proiecte de hotarare Consilierii de la USR PLUS au depus un proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, un proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri pentru implementarea…

- Apicultorii ar putea primi un ajutor de minimis de 23,7 lei/familia de albine, pentru un numar de 2.246.866 familii de albine, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie - mai 2021, conform unui proiect de Hotarare de Guvern postat pe site-ul…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, a introdus pe ordinea suplimentara a sedintei din 31 august un proiect prin care va fi supusa aprobarii consilierilor locali achizitia serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare in vederea infiintarii Clubului Sportiv Municipal Constanta.Dezvoltarea…