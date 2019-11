PSD: Și-n ultima zi de guvernare am redus rata șomajului! Acum…

Ar putea sa fie un film de comedie, dar investirea Guvernului Orban/ a lu’ Iohannis inseamna aducerea la putere a unui guvern al saraciei naționale, in totala contradicție cu ce vor milioanele de romani. O sa vedeți ca nu va trece mult timp și fiecare roman se va putea convinge pe propria piele ca avertismentele PSD se vor adeveri: PNL va arunca țara in haos. Guvernul Orban, prin diverse voci, a anunțat inchideri de spitale, concedieri in sectorul public, taieri de pensii și salarii, masuri pe care romanii le-au respins intotdeauna. Parlamentarii care, din motive meschine, fara nicio legatura…