- Marcel Ciolacu a lansat un atac la PNL, dupa lansarea candidaților PSD la alegerile locale pentru Capitala. Președintele interimar al PSD a acuzat liderii PNL ca nu au fost in stare sa vina cu un candidat propriu la București.

- Marcel Ciolacu, presedintele Partidului Social-Democrat, a spus ca echipa pe care social-democratii o propun pentru Primaria Capitalei si pentru primariile de sector este una cu experienta si nu este o echipa hibrid insailata de catre PNL si USR la Vila Lac 1. Candidatul PSD la Primaria Bucuresti, Gabriela…

- Candidatii PSD din Bucuresti in alegerile locale din luna septembrie au fost lansati, duminica seara, la eveniment fiind prezenti presedintele interimar al formatiunii, Marcel Ciolacu, secretarul general interimar, Paul Stanescu, precum si edilul general in functie, Gabriela Firea, care candideaza…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, duminica, un mesaj de susținere pentru candidații PSD la alegerile locale din Capitala."Au fost alaturi de bucureșteni in lupta cu pandemia, dupa ce guvernul a mutat totul la autoritațile locale. Mai mult, vor sa faca același lucru…

- "Sunt mandra sa fiu candidatul oamenilor, si nu al aliantelor, si ma voi lupta cu candidatul "partidelor de dreapta unite" - asa cum scrie pe toate afisele si cum se prezinta in emisiuni! Nu ma simt mai neinsemnata, mai fara forta, fiind doar candidatul cetatenilor, si nu al unor partide unite. Eu…

- Ludovic Orban „a transformat guvernul in sediu de partid” Marcel Ciolacu. Foto: Agerpres. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, și primarul general al capitalei, Gabriela Firea, au criticat astazi faptul ca negocierile dintre PNL și USR PLUS privind stabilirea candidaților la alegerile locale…

- Nicușor Dan se declara încrezator ca partidele de dreapta "vor avea întelepciunea" sa ajunga la o "întelegere" în ceea ce priveste candidaturile la alegerile locale în București, asa cum au procedat si în cazul sau, desemnându-l candidat…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni sambata pentru a definitiva candidaturile la alegerile locale, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban, luni, la sediul din Modrogan. Anuntul sefului PNL vine in contextul in care, in ultimele zile, au avut loc discutii, cu cei de la alianta USR-PLUS, pentru…