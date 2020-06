Stiri pe aceeasi tema

- PSD afirma ca „liberalii sunt buni la instaurat haosul ca sa poata fura liniștiți prin spate”, precizand ca PNL „este imun la durerile romanilor și sensibil doar la afaceri pe bani publici”, in contextul in care Guvernul vrea prelungirea starii de alerta. „#Klaustrofobia impusa țarii drept nesfarșita…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, il critica pe ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ca a inceput sa se comporte ”la fel” ca premierul Ludovic Orban, deoarece nu a acordat prima promisa lucratorilor de la Ambulanta, desi acestia au fost "in prima linie" a luptei cu pandemia de COVID-19."Nelu Tataru…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca nu exista nici o justificare medicala pentru prelungirea starii de alerta, ci doar “interesul electoral si de afaceri” al guvernantilor.“Cum era de asteptat, domnul Iohannis i-a dat ordin premierului sa prelungeasca starea de alerta! Cred ca domnului…

- ​Liderul PSD, Marcel Ciolacu, considera ca nu mai este nevoie prelungirea starii de alerta, chiar daca Guvernul îsi doreste acest lucru și-l ironizeaza pe președintele Iohannis, comentând ca trebuie terminat cu „Klaustofobia”. Declarațiile sale vin în contextul…

- Mesajul lui Marcel Ciolacu dupa decizia CCR "Incompetența și fuga continua dupa procente a PNL arunca in haos administrația publica! Pe 2 aprilie am depus un proiect de lege in Parlament privind prelungirea mandatelor aleșilor locali și stabilirea datei alegerilor. La o saptamana distanța,…

- Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, acuza, pe Facebook, ca pentru PNL „cumetria politica (probabil locala) este mai importanta decat sanatatea publica”, in plina criza sanitara COVID-19, prin numirea unui patron de pompe funebre la conducerea Spitalului Județean de Urgența din Piatra Neamț.„Nu…

- Intr-o postare pe Facebook , Ciolacu scrie ca „politrucii PNL nu suporta specialiștii care spun adevarul! De asta a fost demis profesorul Streinu-Cercel!”. „Citeam mai devreme in presa ca Statul NewYork și Austria au finalizat deja testarea prin sondaj a populației. Au date exacte acum și știu cum sa…

- "Operatiunea "Sparanghelul" seamana uimitor de mult cu Operatiunea "Jimbolia" (http://www.ziua.ro/display.php?data=2000-07-31&id=47928) din vremurile cand tartor al Romaniei era Virgil Magureanu. Operatiunea "Jimbolia" a reprezentat o incalcare de catre Romania a embargoului impus Iugoslaviei…