Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii PSD afirma, referitor la huiduielile de la Iasi, din timpul discursurilor sustinute de presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban, ca romanii le-au aratat acestora ca "au nevoie de autostrazi bugetate si un trai decent, nu de populisme ieftine si

- "Jenant, domnule Presedinte! Jenant, domnule Orban! De Ziua Sfanta a Unirii, romanii nu meritau acest lucru. Macar atata lucru sa fi inteles de la cei care, acum 161 de ani, au fost in aceleasi locuri!", arata reprezentantii PSD, intr-o postare pe Facebook. Conform acestora, romanii nu doresc "populisme…

- PSD a transmis vineri, dupa ce președintele Klaus Iohannis a spus la Iași, in discursul susținut de Ziua Micii Uniri, ca formatiunea „vrea sa blocheze toate reformele”, ca gestul șefului statului este jenant.„Jenant, domnule Președinte! Jenant, domnule Orban! De Ziua Sfanta a Unirii, romanii…

- Pe fondul unor grave nemulțumiri legate de abandonarea, timp de 30 de ani, a acestei parți a țarii, ajunsa izolata și saraca, langa statuia lui Cuza are loc, ca in fiecare an, sarbatorirea ”trecerii Milcovului dintr-o sorbire”. Unirea Principatelor Romane va fi celebrata vineri, la Iasi, printr-o serie…

- Guvernul va promova o legislație pentru alegerea primarilor in doua tururi, in foarte scurt timp, a anunțat presedintele Klaus Iohannis. Declarația sa vine cu o zi inainte ca executivul condus de Ludovic Orban sa se reuneasca intr-o noua sedinta. Seful statului a refuzat sa spuna daca acest lucru se…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu S-a consumat un nou episod al unui conflict in creștere existent intre Rareș Bogdan și Ludovic Orban. Legat de alegerile anticipate. Și de o prezumtiva demisie a lui Ludovic Orban. Ipoteza care incinge spiritele, atat in interiorul PNL, cat și al alianței politice dintre…

- Unirea celor trei provincii romanesti prin autostrazi reprezinta o prioritate pentru Guvern, a declarat, duminica, la Alba Iulia, intrebat despre acest obiectiv, premierul Ludovic Orban. "Este unul din obiectivele noastre prioritare. Autostrada de pe coridorul IV Pan-european, cele cinci…

- Moroșanu, care este consilier PNL la Iași, a publicat și un selfie pe care și l-a facut cu președintele Klaus Iohannis. "Felicitari, domnule Klaus Iohannis, pentru caștigarea celui de-al doilea mandat de președinte al Romaniei și al tuturor romanilor, indiferent de locul in care se afla ei. …