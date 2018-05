Stiri pe aceeasi tema

- Prima racolare pro-PSD. Valeriu Steriu si-a anuntat oficial plecarea din PMP si inscrierea in PSD. Anuntul vine dupa ce mai multi lideri social-democrati au anuntat ca negociaza cu el si cu alti parlamentari pentru ca acestia sa se inscrie in grupul lor. De altfel, Libertatea a scris despre plecarea…

- Fostul președinte PNL Crin Antonescu ar putea fi „o solutie” pentru coalizarea tuturor partidelor de dreapta impotriva PSD, a apreciat, luni seara, la TVR1, fostul președinte Traian Basescu.

- Operatiunea “Racolarea”. PSD negociaza cu PMP pentru ca mai multi deputati sa treaca in tabara social-democratilor. Discutiile au loc in contextul in care Victor Ponta a reusit sa rupa deja mai multi deputati PSD care au venit de partea sa. Vicepresedintele PSD Gabriela Firea a anuntat ca sapte parlamentari…

- Liviu Dragnea a pierdut oameni pentru echipa lui Victor Ponta, dar a reușit sa dea un mat! Șeful PSD și-a asigurat semnaturile a 5 parlamentari noi. Este vorba despre 5 parlamentari de la PMP. Mai precis, aleșii care au ajuns in Parlament pe listele UNPR:Valeriu Steriu, fost senator PSD și…

- ”Suntem inaintea congresului, si congresul asta sa clarifice lucrurile in partid, nu sa le incurce sau sa le lase asa cum sunt - sa balteasca. Primul punct e care il introduc acum in ordinea de zi este legat de propunerea pe care o fac ca la congres sa denuntam fuziunea cu UNPR-ul. Acest lucru are…

- Traian Basescu s-a intalnit la București cu o delegație trimisa din SUA de catre Partidul lui Donald Trump, Partidul Republican. Alaturi de fostul președinte al Romaniei au mai fost și Eugen Tomac și Valeriu Steriu.

- Traian Basescu s-a intalnit la București cu o delegație trimisa din SUA de catre Partidul lui Donald Trump, Partidul Republican. Alaturi de fostul președinte al Romaniei au mai fost și Eugen Tomac și Valeriu Steriu.

- O delegația a Partidului Republican din SUA a sosit la București pentru a se vedea cu cei din conducerea PMP. Traian Basescu, impreuna cu Eugen Tomac și Valeriu Steriu au fost vizitați de Elroy Sailor, strateg și membru al echipei de tranziție a președintelui SUA, Donald Trump, Laurel Bennett și…