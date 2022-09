Stiri pe aceeasi tema

- Romania se pregateste pentru "o lovitura de imagine" pe plan international, odata cu organizarea, in premiera pentru o tara din Uniunea Europeana, a Conferintei Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (ITU) - PP22. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Salman Rushdie, conectat la un ventilator dupa ce a fost injunghiat la o conferinta in statul New York Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…

- Germania intenționeaza sa gazduiasca o conferința internaționala, posibil in octombrie, pentru a discuta despre reconstrucția Ucrainei dupa invazia Rusiei, a declarat joi o sursa guvernamentala pentru Reuters, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Primarul din Harkov, Ihor Terejov, a raportat bombardamente in districtul Slobidski din Harkov in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 3.00. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Sorin Cimpeanu (PNL), ministrul Educației, a declarat vineri, pentru B1 TV, ca liceele care-și asuma filiera profesionala nu vor mai putea sa o amestece cu alt profil. Și, pentru a crește gradul de atractivitate al acestor licee, Ministerul propune in noua Lege a Educației, burse de 3.000 de lei…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, miercuri, ca unele dintre aspectele care il nemultumesc pe prefectul Capitalei, Toni Grebla, referitor la aspectul Parcului Cismigiu persista de ani, iar municipalitatea a demarat demersuri pentru a remedia situatia. Fii la curent cu…

- Uniunea Europeana se pregateste pentru un val de sosiri de refugiati din cauza foametei, agravata de razboiul din Ucraina, a afirmat luni comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson, a consemnat AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Banca Centrala Europeana intentioneaza sa ceara creditorilor din zona euro sa includa o posibila recesiune in planurile lor de afaceri si va utiliza acest lucru in noile sale calcule pentru aprobarea politicilor de dividende, a declarat joi Andrea Enria, presedintele Consiliului de supervizare bancara…