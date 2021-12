Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, vremea se va raci fata de luni, mai accentuat in regiunile extracarpatice, astfel valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 4 si 12 grade. Cerul va fi variabil in vestul si nord-vestul tarii si mai mult noros in restul…

- Portal moldovenii.md a publicat un alt material interesant despre istoria Moldovei și fotografia unei harți unice din secolul al XVIII-lea. De data aceasta va aducem la cunoștința un material - o harta politica intocmita in secolul al XVIII-lea de cartograful german Franz L. Gussefeld, pe care sint…

- Bacșișul reprezinta unul dintre cele mai controversate subiecte, mai ales in ultima vreme, in Romania. Ultimul studiu facut de Bookingham și SRD Media arata cați dintre romani sunt generoși atunci cand merg la restaurant. Cifrele, potrivit sudiului menționat, arata ca 55% dintre romani sunt generoși…

- Datele obținute de Bookingham și SRD Media arata ca cei mai generoși sunt dobrogenii, în timp ce ardelenii și banațenii sunt cei mai cumpatați. Conform sursei menționate mai sus, harta bacșișului se prezinta astfel în România: Dobrogea – 70% locuitori…

- Bisericile de lemn formeaza un grup numeros, unitar și distinct in patrimoniul cultural și istoric al umanitații; valoarea lor este conferita de nota distincta pe care o manifesta in ansamblu, deopotriva de exemple particulare… * FOTO: ©Nicolae Tomescu (2012 și 2021); Biserica din Sapanța Peri /cladita…

- Cerul va fi variabil in nordul, nord-vestul si, partial, centrul teritoriului si mai mult noros in rest. Va ploua local in Banat si Oltenia, pe arii mai restranse in Dobrogea si in zona de munte si doar izolat in celelalte regiuni. La munte, la altitudini de peste 1700 de metri, se vor semnala precipitatii…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis ca in luna octombrie vor fi zile insorite, chiar daca temperaturile medii lunare vor fi mai mici cu 5-7 grade Celsius decat in luna septembrie, iar nopțile vor deveni tot mai reci. Uneori, din cauza patrunderii unor mase de aer tropical pe teritoriul…

- De astazi, toamna iși face simțita prezența. Apar ploile, temperaturile scad simțitor, iar vantul va fi activ in majoritatea regiunilor. Meteorologii anunta vreme rece si ploi insotite de descarcari electrice in majoritatea regiunilor. In Carpatii Orientali, la altitudini de peste 1.500 de metri, sunt…