Stiri pe aceeasi tema

- Victor Costache și-a dat demisia de la Ministerul Sanatații in plina pandemie de coronavirus. Premierul Ludovic Orban il va nominaliza ca ministru pe Nelu Tataru, actualul secretar de stat. La o luna de la apariția primul caz de coronavirus in Romania, Victor Costache a renunțat la funcția de ministru…

- Anunț de ultima ora de la Ministerul Sanatații privind completarea stocurilor de materiale anti-coronavirus. Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a anuntat miercuri, in comisiile reunite din Parlament, ca autoritatile romane vor primi, ce tarziu pe 12 martie, noi stocuri de dezinfectanti…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, s-a intalnit, marti, cu reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR), discutiile vizand informarea cu privire la masurile de sanatate publica instituite de Guvern si Ministerul Sanatatii (MS) in aceasta perioada.

- Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a declarat miercuri, la audierile in comisiile parlamentare de specialitate, ca in cadrul Programului Operational pentru Sanatate exista un segment care va fi alocat medicinei stomatologice pentru copii, precum si pentru non-asigurati. El…

- Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a declarat miercuri, la audierile in comisiile parlamentare de specialitate, ca in cadrul Programului Operational pentru Sanatate exista un segment care va fi alocat medicinei stomatologice pentru copii, precum si pentru non-asigurati.El a fost…

- "Nu e o ordonanța de urgența care sa prevada accesul unor spitale la programe, ci una care modernizeaza legea 95, legea sanatații. Sunt mai multe prevederi in aceasta OUG. Aceasta e data in special iin interesul pacienților din Romania și are ca scop a le facilita accesul la servicii medicale dupa modelul…

- „In chirurgia cardiaca și vasculara exista in prezent o evoluție rapida a tehnologiei și a procedurilor minim invazive. In ciuda progreselor recente in aceste tehnici, nu exista un protocol de management bine structurat care sa se aplice pacienților cu disecție aortica de tip B (DAB). (...) Aș dori…

- Tratarea tuberculozei Foto Agerpres Pacientii infectati cu tuberculoza vor putea fi tratati si în sistem ambulatoriu în cadrul unui proiect-pilot lansat joi, de Ministerul Sanatatii. Într-o prima etapa, proiectul vizeaza 200 de pacienti din Bucuresti, aflati în…