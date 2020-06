PSD il cheama pe Orban in Parlament pentru a da explicatii despre scandalul de coruptie de la Unifarm: Acuzatiile sunt mult prea grave si il vizeaza direct

PSD il cheama pe Orban in Parlament pentru a da explicatii despre…

PSD a decis chemarea in Parlament a premierului Ludovic Orban pentru a da explicatii despre scandalul de coruptie de la Unifarm. Senatorul Radu Oprea a afirmat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca refuzul premierului de a se prezenta ar fi "o sfidare" la adresa romanilor, tacerea sa fiind "complice".



"PSD a decis chemarea premierului la Parlament pentru a da explicatii despre scandalul de coruptie de la Unifarm. Cangrena PNL este mare, cinismul lor nu cunoaste margini. In vreme ce romanii erau tinuti in case, ramaneau foarte multi fara locuri de munca, PNL fura cu zece maini.



…