PSD consideră alegerile anticipate cea mai mare farsă făcută de un partid după Revoluția din 1989 „Declaratiile din ultima perioada ale reprezentantilor PNL indica faptul ca scopul real al alegerilor anticipate este de a obtine votul cetatenilor inainte de termenul la care Guvernul ar trebui sa creasca punctul de pensie si salariile din invatamant, conform legilor in vigoare, adoptate in guvernarea PSD", declara reprezentantii PSD intr-un comunicat de presa dat publicitații joi.

Potrivit sursei citate, „singurul motiv care explica insistenta privind alegerile anticipate este ca, in acest fel, PNL ar putea obtine un cec in alb din partea cetatenilor, ce i-ar permite ulterior… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii PSD afirma ca intentia PNL de a declansa alegeri anticipate inainte de 1 septembrie 2020 reprezinta cea mai mare farsa electorala pregatita de un partid politic dupa Revolutia din 1989.

- Social-democratii sustin ca alegerile anticipate reprezinta "cea mai mare farsa electorala, prin care PNL incearca sa evite consecintele anularii majorarilor de pensii si salarii". "Intentia PNL de a declansa alegeri anticipate inainte de data de 1 septembrie 2020 reprezinta cea mai mare farsa electorala…

- ALDE precizeaza, dupa anuntul prim-vicepresedintelui PNL Rares Bogdan privind organizarea alegerilor anticipate in luna aprilie, ca nu intra in asemenea aventuri politice doar pentru ca un partid sa-si mai mareasca cu cateva procente zestrea electorala, reamintind PNL ca a primit votul la investire…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la RFI, ca sustine organizarea alegerilor parlamentare anticipate inainte de cele locale de anul viitor. Declaratiile vin in contextul in care premierul Ludovic Orban a declarat cu o zi in urma ca PNL cauta parteneri politici, care sa sustina organizarea unui…

- Presedintele Klaus Iohannis reafirma ca va sustine organizarea de alegeri anticipate, daca va fi reales, spunand ca acestea sunt cea mai buna solutie pentru situatia politica actuala, potrivit news.ro.Citește și: Dezastru pentru Romania- Datoria externa a explodat Presedintele Klaus Iohannis…

- "Eu nu am nicio indoiala ca urmatoarea guvernare a Romaniei va fi o guvernare USR-PLUS cu PNL. E o probabilitate mai mult decat rezonabila, tocmai de acea alegerile anticipate sunt importante si e necesar sa se intample cat mai repede, pentru ca aceasta majoritate care se va crea sa fie una suficient…

- Lista si harta interactiva ale celor 835 de sectii de votare pe care Guvernul le organizeaza in strainatate la alegerile prezidentiale din luna noiembrie au fost publicate, luni, pe site-ul MAE. Harta interactiva cu sectiile de votare si lista completa a acestora pot fi consultate la adresa de internet http://www.mae.ro/node/49479.…

- Ludovic Orban, premierul desemnat, a declarat, vineri, ca PNL susține alegerile anticipate, insa condiția este un pact intre formațiunile politice care formeaza majoritatea, de a se angaja ca nu vor vota investirea a doua guverne succesive, deoarece ar putea genera instabilitate guvernamentala, conform…