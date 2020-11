Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea in interiorul restaurantelor si cafenelelor din municipiul Iasi va fi suspendata, de marti, pe fondul cresterii numarului cazurilor de coronavirus, a decis Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Iasi. Aceeasi decizie s-a luat si entru alte 11 localitati din judet, potrivit…

- Primarul orașului Petroșani, Tiberiu Iacob-Ridzi, susține, marți seara, intr-o postare pe Facebook, ca CJSU Hunedoara a ridicat masura de inchidere a barurilor, restaurantelor și cafenelelor din oraș, adoptata marți, potrivit Agerpres.„Ca urmare a intervenției mele și a discuțiilor purtate…

- Ținand cont de masurile adoptate prin Hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența nr. 43/2020 pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatații publice și a Hotararii de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la HG nr. 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul…

- Conditii pentru redeschiderea restaurantelor si institutiilor de spectacol. Restaurantele, cinematograle si teatrele se vor deschide de la 1 septembrie, insa reluarea activitatii se va face in functie de un prag al nivelului de raspandire al coronavirusului in fiecare judet, a anuntat, luni, premierul…

- Se aproba desfasurarea activitatii cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5 1.000 de locuitori.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat hotararea privind…

- HORECA a solicitat Comitetului de Urgenta redeschiderea restaurantelor de la 1 septembrie. Dupa intalnirea de la Palatul Victoria, Dragos Petrescu, reprezentantul HORECA, a anuntat noile reguli pentru redeschiderea restaurantelor. „Noi am solicitat premierului sa deschidem pe 1 septembrie. La nivel…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, in ceea ce privește redeschiderea restaurantelor, ca urmeaza discuții in acest sens și ca el nu poate recomanda deschiderea acestora, scrie Hotnews.roDupa saptamani intregi de creștere ingrijoratoare a numarului de infectari…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca miercuri va avea loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, pe ordinea de zi regasindu-se ordinul comun privind regulile de protectie sanitara pe timpul campaniei electorale, dar si redeschiderea teatrelor, cinematografelor si restaurantelor.