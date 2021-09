Stiri pe aceeasi tema

- PSD someaza toate autoritațile responsabile cu verificarea și sancționarea incalcarii restricțiilor impuse pentru combaterea pandemiei sa aplice cu fermitate legea asupra modului in care va fi organizat Congresul PNL. Acest eveniment este unul eminamente politic, iar cei care incearca sa-l prezinte…

- Social-democratii cer ca autoritatile sa aplice Legea asupra modului in care va fi organizat congresul PNL. Partidul mai transmite ca „organele abilitate ale statului trebuie sa declanseze urgent o ancheta asupra modului in care membrii guvernului au modificat succesiv reglementarile pentru a asigura…

- Alin Stoica, fost prefect al Capitalei, considera ca organizarea Congresului PNL, cu 5.000 de participanti, nu ar trebui permisa, conform normelor legale si "regulilor de bun simt", in conditiile in care limita pentru spectacole in aer liber este de 1.000 de persoane, la o incidenta de peste trei…

- Vanzarea unui copil nu constituie infracțiune in Romania. Este concluzia șocanta a Curții de Apel Cluj, care l-a achitat pe un barbat din Huedin dupa ce a cumparat un bebeluș. Individul a fost pedepsit pentru fals in declarații, dar nu pentru trafic de minori. Totul s-a petrecut in anul 2019, cand un…

- Aproximativ 67,7% dintre indienii cu varste de peste sase ani au prezentat anticorpi, potrivit studiului derulat la nivel national de organizatia guvernamentala Consiliul Indian de Cercetare Medicala (ICMR). Sondajul a acoperit 70 de districte din 21 de state, avand 28.975 de participanti, scrie CNN.…

- Mihai Gadea a facut dezvaluiri șocante despre Nicușor Dan. Prezentatorul de televiziune a expus, in direct, un document care arata ca acesta ar pune in pericol sanatatea publica, așa ca foarte mulți romani au ramas șocați de ce s-a intamplat, de fapt. Toate detaliile: Dezvaluire uluitoare. Cum ar pune…