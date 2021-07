PSD cere anchetarea folosirii resurselor guvernamentale in campania politica a premierului Florin Citu pentru sefia PNL

Stiri pe aceeasi tema

- PSD cere o investigație penala de urgența cu privire la folosirea resurselor umane și bugetare din Cancelaria prim-ministrului in campania electorala a lui Florin Cițu pentru șefia PNL. „Documentele aparute in presa cu privire la punctajele de comunicare pentru campania interna a premierului Cițu, realizate…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman și-a ales tabara in lupta interna care se da pentru șefia partidului, intre premierul Florin Cițu și actualul președinte al formațiunii, Ludovic Orban. De asemenea, alaturi de Cițu s-a poziționat și albaiulianul Alin Ignat, actual consilier de stat la Cancelaria primului…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, da de ințeles ca nu o sa candideze la șefia PNL și iși anunța susținerea pentru premierul Florin Cițu. Numele lui Boc a fost vehiculat in batalia din PNL ca un posibil contracandidat pentru Ludovic Orban, singurul care și-a anunțat pana acum candidatura.…