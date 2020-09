Stiri pe aceeasi tema

- Veștile bune continua la Campia Turzii, in special pentru cei care doresc sa iși inmatriculeze vehiculele. De saptamana viitoare aceștia vor fi scutiți de un drum in plus. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Interviu cu directorul Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava, Renato Tronciu, care se afla internat la Spitalul Județean Suceava dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus. Sorin Avram: Domnule profesor, multa sanatate va urez din start. Sunteți acum in Spitalul Județean Suceava pentru ca…

- Primarul de la Campia Turzii, Dorin Lojigan a avut o intalnire la finele saptamanii trecute cu Sabin Sarmaș, președintele Autoritații pentru digitalizarea Romaniei Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Clujul are localitați in care se aplica scenariul ROȘU pentru inceperea școlii. La Turda și Campia Turzii suntem in zona „verde”. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cazurile de coronavirus se inmulțesc la Campia Turzii, recent angajata unui local de alimentație publica a fost testata pozitiv. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In urma unor articole aparute in presa, legate de candidatura domnului Gheorghe Iulian RECE, la funcția de primar al municipiului Campia Turzii, din partea PSD Campia Turzii, publicam decizia CEX a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un cetațean din municipiul Campia Turzii, de pe strada Andrei Mureșanu nr. 30 bl.G sc. A, ne sesizeaza unele fapte antisociale ce se intampla pe scara care locuieste. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ultimii patru ani ne-au lasat un gust amar, am trait intr-un oras macinat de orgolii si lupte personale, divizat de dusmanii si ura, impartit intre ai lui buni si toti ceilalti rai. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!