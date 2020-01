Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca, atat timp cat este presedintele Camerei Deputatilor, nu va avea niciun contact cu cineva care a fost condamnat, daca nu face parte din familia lui,...

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara ca social-democratii vor depune categoric in sesiunea parlamentara care incepe in februarie o motiune de cenzura impotriva guvernului.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca Gabriela Firea va fi candidatul PSD la Primaria Bucuresti si ca o s-o sustina "din orice pozitie". Liderul PSD a afirmat ca Gabr...

- Presedintele PSD Brasov, Marius Dunca, a declarat vineri ca este necesara o discutie pe tema rebranduirii partidului, personal fiind de parere ca ar trebui regândita culoarea formatiunii, declarația sa venind într-o perioada în care, dupa înfrângerea la prezidențiale, în…

- Marcel Ciolacu s-a intalnit cu Viorica Dancila pentru a discuta despre soarta conducerii PSD. Intalnirea survine cu o zi inaintea CEx de marti, anuntat de Dancila. Intalnirea celor doi are loc in contextul in care presedintele Camerei Deputatilor a invitat mai multi lideri de filiale PSD din teritoriu…

- Discutia dintre Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, si Viorica Dancila, presedintele PSD, a ajuns la o concluzie dorita de mai multi lideri ai partidului. Potrivit unor surse din partid, Viorica Dancila isi va anunta marti retragerea din functia de presedinte al PSD.

- „PSD are nevoie de un nou inceput”. Este concluzia trasa de președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, in urma infrangerii suferite de social-democrați la alegerile prezidențiale. Luni dimineața, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj clar dupa pierderea alegerilor…

- Candidatul blocului ACUM la funcția de primar general al Capitalei, Andrei Nastase, nu ia in calcul infrangerea la alegerile locale din 20 octombrie. Mai mult la 17 octombrie, liderul PPDA a spus ca iși va lua valiza și va pleca din Republica Moldova daca Chișinaul ajunge pe mana lui Igor Dodon (n.…