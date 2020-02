PSD amână Congresul, din cauza CORONAVIRUSULUI "Avand in vedere confirmarea primului caz de infectare cu COVID-19 pe teritoriul Romaniei, precum si faptul ca o parte insemnata a delegatilor la congresul PSD (presedinti de Consilii Judetene, primari, consilieri locali si judeteni, precum si alti reprezentanti ai autoritatilor locale) sunt implicati in gestionarea pe plan local a masurilor ce se impun pentru prevenirea raspandirii infectarii cu COVID-19, conducerea interimara a PSD a decis amanarea Congresului planificat pentru sambata, 29 februarie", au transmis reprezentantii PSD. Ei consideram ca toti cei care sunt implicati la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

