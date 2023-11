PSD acuză conducerea USR că face „scut în jurul penalilor” Social-democrații arata cu degetul in direcția conducerii Uniunii Salvați Romania (USR), susținand ca, in loc sa convoace de urgența forurile statutare ale partidului „pentru a-i exclude pe USR-iștii penali, așa cum cereau altor partide in situații similare”, președintele USR ataca DNA. „PSD condamna dublul standard practicat fara rușine de conducerea USR, dupa ce mai mulți […] The post PSD acuza conducerea USR ca face „scut in jurul penalilor” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Social-democrații au condamnat USR pentru dublul standard practicat, dupa ce mai mulți lider USR au devenit „penali cu ate in regula.” „In loc sa convoace de urgenta forurile statutare ale partidului pentru a-i exclude pe USR-istii penali, asa cum cereau altor partide in situatii similare, presedintele…

- USR, o formațiunea inființata in 2016, a ajuns sa imprumute un comportament folosit in trecut de partide vechi in ceea ce privește raportarea la justiție. Iar situația poate fi vazuta atat in raportarea la Vlad Voiculescu, in dosarul DNA al vaccinurilor, dar și in cazul Armand versus ANI.

- Premierul Marcel Ciolacu a lansat, in cadrul ședinței pentru asumarea raspunderii Guvernului pe masurile fiscal-bugetare, un atac la adresa USR. Șeful Executivului a afirmat ca nu va exista toleranța pentru corupție din partea cabinetului pe care il conduce.