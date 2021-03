Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentul Rovana Plumb, care in guvernarea PSD Ponta-Dragnea a fost ministru la cinci ministere, a disparut din prim planul politicii romanești de la preluarea partidului de Marcel Ciolacu. Dar din toamna anului trecut, Rovana Plumb a renunțat la viața din Romania punand lacatul pe vila de la…

- La initiativa europarlamentarului Victor Negrescu, Parlamentul European reitereaza sprijinul pentru alocarea a minim 10% pentru educatie din planurile de redresare si rezilienta. Eurodeputatul Victor Negrescu: "PNRR nu trebuie sa fie < Iepurasul de Paste > al Guvernului, planul trebuie sa reflecte explicit…

- 50 de formațiuni politice au dreptul sa participe la alegerile locale noi din 16 mai 2021. Este vorba despre alegerile pentru funcția de primar in comunele Camenca din raionul Glodeni, Hartop din raionul Cimișlia și Negurenii Vechi din raionul Ungheni. Lista a fost prezentata de catre Comisia…

- O importanta dezbatere a avut loc la Camera Deputaților organizata de Comisia pentru invațamant din Camera Deputaților. La propunerea europarlamentarului Victor Negrescu a existat un consens din toate zonele politice reprezentate in Parlament pentru a susține alocarea a 10% pentru educație din Planul…

- Finalul acestei saptamani l-a gasit pe Florin Busuioc in platoul emisiunii ”La Maruța”, unde a facut o scurta descriere a vremii, alaturi de o analiza a temperaturilor, expunand și anunțul experților meteo in ceea ce privește starea meteo din urmatoarele zile. Cu aceasta ocazie, vedeta Pro TV a subliniat…

- Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor a depus o inițiativa legislativa pentru a stopa finanțarea partidelor politice din bani publici. Prin aceasta masura a partidului AUR se va face o economie la bugetul de stat in valoare de 50 de milioane de euro anual. „A fost depusa la Senat inițiativa…

- „Prioritațile bugetului (pe 2021 - n.red.) le-am anuntat de anul trecut: sanatatea și investițiile. Suntem in continuare in pandemie, nu am scapat de pandemie, la aceasta s-a adaugat si campania de vaccinare, resursele suplimentare pentru plata vaccinului, bineinteles, dar si pentru sustinerea campaniei…

- Directoarea unitații de invațamant susține ca recunoaște documentul, insa acuza ca secretara este cea care a semnat mesajul.Reacția elevilor nu a intarziat sa apara. Aceștia spun ca dreptul la invațatura nu poate fi restricționat de vaccinare. Ulterior, conducerea a revenit asupra informarii și a eliminat…