- Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, Timotei Prahoveanul, a indemnat ca la momentele de bucurie, dar si de tristete sa impartim painea noastra cu altii. "Si cei care avem mult, si cei care avem putin, la momentele de bucurie, dar si de tristete ale noastre trebuie sa impartim painea…

- Apar noi dezvaluiri in ceea ce privește motivul pentru care a aterizat elicopterul american Black Hawk in centrul capitalei, saptamana trecuta. Se pare ca problema ar fi fost de natura tehnica. Un defect al cutiei tehnice risca sa duca la prabușirea imediata, ceea ce l-a forțat pe pilot sa duca de urgența…

- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a organizat un flashmob in Piața Marii Adunari Naționale (PMAN) in care au fost prezentate mai multe statistici. "Avem nevoie de 13% mai multe cadre didactice, avem nevoie de 40% mai mulți medici și asistenți medicali tineri. 60% dintre tineri sint economic inactivi…

- Semafoarele s-au stricat la intersectia bulevardului Unirii cu strada Nerva Traian, iar traficul rutier a fost ingreunat in centrul Capitalei. Compania Municipala Managementul Traficului București susține ca defecțiunea s-a produs dupa ce mai multe cabluri au fost roase de șobolani.

- OrtodoxeSf. Ier. Chiril, arhiepiscopul AlexandrieiGreco-catoliceSf. aep. Chiril al AlexandrieiRomano-catoliceSf. Efrem, diacon inv.Sfantul Chiril, arhiepiscop al Alexandriei, este pomenit in calendarul crestin ortodox la 9 iunie.S-a nascut in Alexandria, in jurul anului 370.Sfantul Chiril, dupa moartea…

- Mai multe artere din centrul Capitalei se transforma in "Zona pietonala" pe durata weekendului, a informat Brigada Rutiera. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, in perioada 29 mai - 17 octombrie, in zilele de sambata si duminica, in intervalul orar 11.00 - 22.00, respectiv pana la…

- OrtodoxeSf. Mc. Zotic, Atal, Camasie si Filip de la Niculitel; Sf. Ier. Mitrofan, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mironosite Maria si Marta, surorile dreptului LazarGreco-catoliceSf. aep. Mitrofan; Sf. m. Zoticos, Attalos, Camasis si Filipos din NiculitelRomano-catoliceSf. Francisc Caracciolo, pr.Sfintii…

- Invitatie la lectura in aer liber, in centrul Capitalei. Pe rafturile bibliotecii mobile din Scuarul „Mihai Eminescu", de langa Sala cu Orga au aparut astazi mai multe carti. Cei care vor sa le citeasca le pot lua acasa, cu conditia sa le aduca inapoi.