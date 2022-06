Provocări ruse la memorialul din Katyn. Drapelul polonez a fost înlăturat Viceministrul Afacerilor Externe al Republicii Polone, Marcin Przydacz, a declarat ca „s-a cerut o explicatie de catre consulul polonez, a acestor actiuni” ale autoritatilor ruse. Ministerul polonez de Externe s-a opus inlaturarii drapelului national al Poloniei de la complexul memorial din Katyn, a anuntat sambata la emisiunea postului de radio „Polish Radio 24” viceministrul Afacerilor Externe al Republicii, Marcin Przydacz. “Consulul polonez a mers la cimitirul din Katyn si a confirmat scoaterea drapelului din memorial”, a spus el. Potrivit lui Przydacz, consulul a facut un apel la autoritatile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statul Major al Forțelor Armate al Ucrainei a anunțat intr-o postare pe Facebook, ca Rusia efectueaza „mobilizare forțata” in zonele pe care le ocupa in regiunea Donețk, informeaza Newsweek . In raportul armatei ucrainene se noteaza ca decizia Rusiei de a obliga oamenii sa intre in serviciul militar…

- UPDATE Peste 250 de soldați ucraineni de la Azovstal s-au predat forțelor ruse, iar Kievul a declarat ca a ordonat evacuarea intregii uzine, acesta fiind sfarșitul celei mai sangeroase batalii din Europa din ultimele decenii, scrie Reuters. Mariupol este acum in intregime controlat de ruși. Reuters…

- Rusia nu poate recruta soldați in regiunea Caucazului de Nord pentru a lua parte la razboiul impotriva Ucrainei. Motivul principal este lipsa de dorința a populației din aceasta regiune de a participa la ostilitați. Acest lucru se precizeaza in rezumatul operațional al Statului Major al Forțelor Armate…

- Statul general al Forțelor Armate ale Ucrainei raporteaza ca de la inceputul razboiului declanșat de Moscova, Rusia a pierdut 19.500 de militari. Potrivit ultimului bilanț al armatei Ucrainei , de la 24 februarie pana pe 11 aprilie, Rusia pierdut in Ucraina 19.500 de militari, 725 de tancuri, 154 de…

- Croația a anunțat, luni, ca expulzeaza 24 de angajați de la ambasada rusa ca urmare a invaziei rusești in Ucraina și a agresiunii brutale a Rusiei impotriva țarii vecine, scrie Reuters . Printre cei 24 de angajați expulzați se numara 18 diplomați. Conform ministerului de externe croat, ambasadorul…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a afirmat ca vrea sa aduca dosarul masacrului de la Katyn, din 1940, in fața tribunalelor internaționale, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Aproximativ 22.000 de polonezi au fost omorați de trupele lui Stalin, in timpul invaziei sovietice din estul Poloniei, in Al…

- Bulgaria a anuntat vineri expulzarea primului secretar al ambasadei Rusiei suspectat de implicare intr-un caz de spionaj, la doua saptamani dupa ce a adoptat aceeasi masura in cazul altor zece diplomati, relateaza AFP. El trebuie sa paraseasca tara in termen de 72 de ore, a anuntat Ministerul Afacerilor…

- Enciclopedia online Wikipedia ar putea fi sancționata administrativ in Rusia pentru refuzul de a inlatura informațiile cu privire la acțiunile Rusiei pe teritoriul Ucrainei, riscand o amenda de pana la 4 milioane de ruble, a informat Roskomadzor (RKN), agenția de reglementare media. „Roskomnadzor va…