Provocarea ucigașă de pe TikTok. Sunt deja victime Tot mai mulți tineri consuma borax, in noua tendința care a acaparat TikTok-ul, recent. Experții considera acest nou trend periculos și atrag atenția ca acest produs nu este destinat consumului uman. Boraxul este un produs dezinfectant și insecticid periculos. Tendința a caștigat recent o atenție virala cand utilizatorul TikTok Chem Thug, un candidat la doctorat in chimie organica sintetica, a avertizat oamenii impotriva „otravirii imprudente” prin ingerarea de borax. Videoclipul – care a strans rapid peste 1,8 milioane de vizualizari, 325.000 de aprecieri, 14.000 de salvari și 19.000 de comentarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

