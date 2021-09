Stiri pe aceeasi tema

- Birourile Permanente Reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au fost convocate din nou pentru astazi, ora 11.00, pe tema motiunii de cenzura depuse de USR-PLUS-AUR, dupa ce in primele trei ședințe nu s-a intrunit cvorumul și au existat discutii privind legalitatea moțiunii.Criza guvernamentala…

- Liderul AUR, parlamentarul George Simion, într-o transmisiune Live pe Facebook de pe telefonul sau pe holurile din Parlament, l-a chestionat pe Sorin Grindeanu de ce PSD nu vrea sa semneze moțiunea de cenzura AUR daca și USR-PLUS ar fi dispus sa o semneze. „Nu ne intereseaza cine semneaza,…