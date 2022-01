Deputata USR Diana Buzoianu a lansat un atac, duminica seara, via Facebook, la adresa copresedintelui AUR George Simion, dupa ce a vazut o emisiune TV la care acesta era invitat, scrie Epochtimes-romania.com. „La TV acum (nici nu spun canalul ca am vazut asta in ultima perioada la mai multe emisiuni TV) sunt doi invitati cu moderator si un George Simion. Toti il slavesc pe George Simion de vreo ora, asa. Vai, domnule Simion, va donati salariul? Vai, domnul Simion, ce bine spuneti. Vai, domnule Simion, spuneti-ne ce puteti sa faceti din opozitie, ca am vazut ca deja ati facut atat de multe!”, a…