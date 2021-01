Stiri pe aceeasi tema

- Fetița de 10 ani și-a pierdut viața dupa ce a incercat "Jocul cu eșarfa". Copila a mers in baie, unde si-a legat o curea de gat pentru a sta cat mai mult timp fara sa respire, in timp ce se filma cu telefonul.

