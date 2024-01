Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi politicieni, foști miniștri și șefi ai Biroului Anticorupție, fusesera condamnați pentru abuz de putere, dar Andrzej Duda, președintele țarii și aliatul vechiului guvern conservator, susține ca i-a grațiat și ca ei nu ar trebui sa mai mearga la inchisoare, scriu Politico și Notes from Poland.…

- Ministrul de Interne din fostul guvern populist polonez si unul din colaboratorii sai apropiati au fost arestati aseara la palatul prezidential. „Arestati in conformitate cu decizia instantei”, a scris Czeslaw Mroczek pe X, informatii confirmate ulterior de politie, potrivit BBC . In decembrie, o instanta…

- Mulți observatori sunt de acord ca televiziunea și radioul de stat din Polonia au nevoie de o reforma, dupa opt ani in care acestea au fost acuzate ca au stat in slujba guvernului conservator. Dar mișcarile bruște ale noului executiv au starnit ingrijorare, inclusiv in randul organizațiile internaționale…

- Radiodifuzorul de stat de la Varșovia a fost acuzat de critici ca timp de opt ani a servit mai degraba interesele guvernului conservator, un lucru confirmat de unele analize independente și reflectat in sondajele care au aratat pierderea increderii publicului, scrie publicația poloneza Notes from Poland.Membrii…

- Fostul președinte al Consiliului European din perioada 2014-2019, Donald Tusk, a depus miercuri, 13 decembrie, juramantul de premier al Poloniei si a redevenit prim-ministru dupa 11 ani. El a pus capat celor opt ani de putere populista si nationalista in Polonia, a scris Agenția France Presse, preluata…

- Prim-ministrul conservator polonez Mateusz Morawiecki, desemnat sa formeze un nou guvern in urma alegerilor din octombrie, a pierdut luni votul de investitura, ceea ce a deschis calea pentru ca o coalitie larga de partide pro-UE, condusa de liberalul Donald Tusk, fost presedinte al Consiliului European,…

- Presedintele conservator polonez Andrzej Duda a numit 76 de noi judecatori, in aplicarea reformei judiciare adoptate in 2015 si condamnate de Bruxelles si de Curtea de Justitie a UE (CJUE), relateaza joi agentia EFE, scrie AGERPRES.Sase dintre cei 76 de noi judecatori sunt numiti la Curtea Suprema,…

- Nationalistii aflati la putere in Polonia sunt in frunte dupa alegerile parlamentare de duminica, dar fara majoritate, arata un sondaj la iesirea de la urne. Asta indica posibilitatea ca opozitia liberala sa incerce sa formeze o coalitie de guvernare, relateaza Reuters. Exit-pollul Ipsos a acordat partidului…