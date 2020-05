Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii sunt in pragul unui razboi civil, avertizeaza jurnaliștii americani, dupa ce 30 de orașe au fost cuprinse de proteste violente, unele fiind scena unor asemenea tensiuni de mai multe zile.

- In mai multe orașe din Statele Unite ale Americii au loc proteste violente, dupa ce un barbat de culoare, George Floyd, a fost ucis intr-un mod brutal de mai mulți agenți ai poliției din Minneapolis, Minnesota. Au fost zeci de magazine, se poarta lupte in strada, iar protestatarii par sa se inmulțeasca…

- Mai multe mii de persoane au manifestat pasnic sambata la Toronto pentru a denunta violentele politiei si rasismul, in Statele Unite ca si in Canada, a constatat un jurnalist al agentiei France Presse, potrivit Agerpres. Manifestatia a fost organizata in urma decesului unei tinere de culoare miercuri…

- Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a anuntat sambata ca va "mobiliza in totalitate" Garda Nationala din acest stat american din cauza revoltelor ce continua in Minneapolis, o decizie fara precedent in istoria de 164 de ani a acestei structuri de securitate, transmite dpa, conform Agerpres."Situatia…

- Gadea are trei surori care locuiesc departe de Romania, in țari care sunt puternic afectate de noul coronavirus. Emi și Dana locuiesc in Spania, iar cea de-a treia sora si totodata cea mai mare dintre ele Alina, este stabilita in Statele Unite ale Americii, in statul Michigan. Din fericire pentru Mihai…

- Bilantul epidemic a ajuns la 202 morti in Statele Unite ale Americii si se inregistreaza peste 12.000 de cazuri de coronavirus.Autoritatile din Statele Unite au raportat in total 202 decese cauzate de coronavirus si 12.296 de cazuri de infectare, informeaza agentia de presa Reuters. Cele…

- Statele Unite ale Americii au inregistrat marti 100 de decese cauzate de noul coronavirus, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, relateaza AFP.Citește și: Traian Basescu, dupa ce Guvernul a decis inchiderea barurilor, restaurantelor și bisericilor: 'Sunt masuri slabe! Numarul…

- Policlinica Gastromond din Constanța, parte a Rețelei de sanatate REGINA MARIA, a devenit prima și singura clinica din Romania din domeniul endoscopiei digestive care a primit acreditarea Surgical Review Corporation. Astfel, Centrul de Gastroenterologie, Hepatologie și Endoscopie Digestiva a primit…