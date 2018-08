Stiri pe aceeasi tema

- Agentiile de presa internationale, precum si cele mai importante publicatii din Statele Unite, Franta, Italia, Marea Britanie relateaza despre protestul violent de vineri seara de la Bucuresti. „Sute de mii de protestatari s-au adunat sa scandeze impotriva Partidului Social Democrat (PSD) de la guvernamant,…

- Agentiile de presa internationale, precum si cele mai importante publicatii din Statele Unite, Franta, Italia, Marea Britanie relateaza despre protestul violent de vineri seara de la Bucuresti."Sute de mii de protestatari s-au adunat sa scandeze impotriva Partidului Social Democrat (PSD) de…

- În Piata Unirii din Cluj-Napoca sunt în jur de 3.000 de persoane care protesteaza cerând demisia Guvernului si alegeri anticipate. Participantii la protest s-au adunat în jurul orei 19 în Piata Unirii din Cluj Napoca având pancarte cu mesaje precum „Jos…

- Cel mai puternic om al stangii aflate la putere in Romania, Liviu Dragnea, a fost condamnat joi la trei ani si jumatate de inchisoare – cu executare -, in prima instanta, intr-un caz de angajari fictive, scriu principalele agentii de presa si posturi internationale, preluate in toata lumea, transmite…

- Aceasta condamnare "reprezinta o lovitura puternica la adresa ambitiilor (lui Dragnea) de a ramane stapanul jocului pe scena politica" din Romania, comenteaza AFP, citat de news.ro. Dragnea, in varsta de 55 de ani, care si-a clamat mereu nevinovatia, nu va merge insa la inchisoare inainte…

- Partidul Social Democrat din Romania, aflat la putere, si mii de sustinatori s-au adunat in fata sediului Guvernului de la Bucuresti, sambata, pentru a protesta fata de presupuse abuzuri ale procurorilor anticoruptie, scrie Reuters

- Partidul Social Democrat din Romania, aflat la putere, si mii de sustinatori s-au adunat in fata sediului Guvernului de la Bucuresti, sambata, pentru a protesta fata de presupuse abuzuri ale procurorilor anticoruptie, scrie Reuters. Agentiile de presa amintesc ca Romania este una dintre cele mai corupte…

- Partidul Social Democrat din Romania, aflat la putere, si mii de sustinatori s-au adunat in fata sediului Guvernului de la Bucuresti, sambata, pentru a protesta fata de presupuse abuzuri ale procurorilor anticoruptie, scrie Reuters. Agentiile de presa amintesc ca Romania este una dintre cele mai…