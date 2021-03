Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane s-au strans luni in Piata Universitatii din Capitala, pentru a protesta fața de masurile impuse de autoritati in contextul COVID-19. Protestatarii au mers apoi in Piața Victoriei.

- Cateva zeci de persoane s-au strans, luni, in Piata Universitatii din Capitala pentru a protesta impotriva masurilor impuse de autoritati in contextul COVID-19. Printre cei prezenti in zona fantanii din Piata Universitatii se afla si copresedinele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) George Simion,…

- Sute de persoane vor fi amendate pentru ca au participat la protestele organizate, in Bucuresti, Timisoara si alte orase mari din tara, impotriva restrictiilor impuse pentru combaterea coronavirusului. Mii de persoane au participat, duminica seara si in noaptea de duminica spre luni, la proteste organizate…

- Capitala a fost din nou scena protestelor organizate impotriva restricțiilor anti Covid. Zeci de persoane au manifestat sambata in mai multe zone din București. Aproximativ 1.000 de oameni s-au adunat sambata atat in Piața Victoriei, cat și la Universitate, pentru a protesta impotriva masurilor de combatere…

- Demonstratiile din orasul german Kassel (landul Hessa) impotriva restrictiilor legate de COVID-19 au degenerat sambata in violente intre politie si protestatari, transmite dpa.Politia a afirmat ca mai multe mii de persoane s-au adunat in centrul orasului Kassel pentru un protest neautorizat, in pofida…

- Astazi are loc, in București, cel mai mare protest fața de restricțiile impuse de autoritați in pandemie. Cel puțin așa preconizeaza organizatorii. Sunt mai multe grupari care vor manifesta in locuri diferite, inclusiv cea a susținatorilor Dianei Șoșoaca. De altfel, oamenii se acuza reciproc de confiscarea…

- CHIȘINAU, 15 mart – Sputnik. Primarul Ion Ceban susține ca unele cluburi de noapte din Capitala continua sa activeze, deși exista interdicții clare in acest sens. © Sputnik / Mihai CarausCeban a anunțat cați bani se cheltuiesc pentru tratarea bolnavilor de COVID-19"Eu am intuit și intuiesc…