- Noile masuri antipandemice din Italia au dus la proteste de strada in Torino și Milano. Acestea s-au transformat in confruntari cu poliția și atacuri violente ale gloatelor furioase, care au aruncat cu petarde și alte astfel de obiecte incandescente și au atacat și jefuit magazine, relateaza The Guardian.

- Mike Ryan, principalul expert in medicina de urgența al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) spune ca Europa are nevoie de o ”accelerare serioasa” a luptei contra coronavirusului. Batranul Continent a trecut de 250.000 de decese, iar cele 46 de țari europene au raportat 46% din numarul total al cazurilor…

- Premierul Italiei a ordonat inchiderea barurilor si a restaurantelor incepand de luni, ora locala 18:00 (19:00, ora Romaniei). Restrictiile prevad de asemenea inchiderea salilor de sport, a piscinelor, cinematografelor, teatrelor si salilor de concert, interdictie totala a prezentei suporterilor…

- Un protest impotriva restrictiilor din Polonia, organizat sambata in Varșovia, a degenerat, iar fortele de ordine au folosit gaze lacrimogen pentru a dispersa manifestanții, noteaza Mediafax.Anuntul ca presedintele Poloniei, Andrzej Duda, este pozitiv pentru noul coronavirus a provocat un…