PROTESTE: Un tânăr a fugit din duba Jandarmeriei! Cum a fost ”recuperat” Peste 200 de amenzi au fost date in urma protestelor de luni noaptea in Bucuresti. Totodata, fortele de ordine au intocmit trei dosare penale, si au semnalat actiuni de ultraj, furt, distrugere si port ilegal de arme albe. 12 jandarmi au fost loviti, in timp ce, in randul protestatarilor, o persoana a fost retinuta. Reprezentantii Jandarmeriei au relatat marti cum s-au desfasurat violentele de marti noaptea din Capitala, prezicand ca au fost identificate 188 de persoane implicate in incidente, iar12 jandarmi au fost raniti, trei ajungand la spital. Barna: Protestatarii sunt huligani, extremiști.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100 de persoane protesteaza, marti, la Constanta, pentru a treia zi consecutiv fata de restrictiile adoptate de Guvern in contextul pandemiei COVID-19. Mitingul este condus de eleve și studente, o premiera in astfel de acțiuni de strada. Oamenii s-au adunat pe platoul din fata Prefecturii…

- Asociația pentru Implementarea Democrației, a lui Alexandru Cumpanașu și Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” predau lecții de „etica, integritate și anticorupție” la mese rotunde, ateliere și seminarii funcționarilor din Ministerul Educației intr-un proiect cu fonduri europene in valoare de 4,8…

- Este posibil ca cercetatorii sa fi gasit o explicație pentru fenomenul rar, dar grav, de formare a cheagurilor de sange, raportat la unele persoane care au primit vaccinul anti-Covid de la AstraZeneca. Iohannis condamna „capturarea politica a protestelor” Potrivit Reuters , citat de Alephnews.ro,…

- Guvernul austriac negociaza cu Moscova achizitionarea unui milion de doze de vaccin anti-COVID-19 Sputnik V, a carui utilizare nu a fost inca aprobata de autoritatile competente ale Uniunii Europene (UE), a informat luni agentia austriaca APA citata de EFE, relateaza Agerpres. Iohannis condamna…

- Șeful DSU spune ca vaccinarea unui numar cat mai mare de oameni ne va ajuta sa ne intoarcem la normalitate. Iohannis condamna „capturarea politica a protestelor” „Comparativ cu anul trecut, noi acum vedem lumina de la capatul tunelului. Lumina de la capatul tunelului, am mai zis-o și o repet,…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-Covid, a anunțat ca, in prezent, 75% din locurile disponibile in centrele de vaccinare din Romania sunt alocate persoanelor din categoriile cu risc, in vreme ce 25% sunt pentru persoanele din Etapa a 3-a, aflate…

- Politistii au aplicat amenzi in valoare totala de 66.000 de lei, dupa ce sambata intr-un club din Capitala a avut loc o petrecere privata, a informat Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. Politistii, impreuna cu jandarmi, au identificat si sanctionat contraventional 21 de persoane,…

- Politisti de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice din Politia Sectorului 1 fac perchezitii intr-un imobil din Capitala, intr-un dosar de delapidare in care contabilul unui cult bisericesc este suspectat ca ar fi luat 800.000 de lei…