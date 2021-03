Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1.000 de persoane s-au adunat, duminica, in Parcul Izvor din Bucuresti, pentru a protesta impotriva vaccinarii obligatorii. Multi dintre participanti nu poarta masca de protectie si ignora masura privind distantarea fizica. Manifestantii s-au adunat incepand cu ora 15:00 in Parcul Izvor, din…

- Sute de manifestanti au venit, duminica dupa amiaza, la o actiune de protest fata de proiectul de lege referitor la vaccinarea obligatorie, aflat in dezbatere parlamentara, organizarea acestei intruniri fiind a Aliantei Parintilor. "Nu impotriva vaccinarii, dar pentru LIBERTATEA de a decide",…

- BUCUREȘTI, 4 mart – Sputnik, Georgiana Arsene. Romanii ies in strada duminica, 7 martie 2021, ora 15.00, cand se anunța un protest la Parcul Izvor langa Parlament. © AP Photo / Francisco SecoNu vom putea intra in UE fara certificate de vaccinare? Ce spune președintele CE Evenimentul este…

- Spitalul regional Klagenfurt din Austria este primul care a apelat la canbidiol pentru tratarea virusului Covid-19. Canabidiol (CBD) este un component al canabisului care nu are efect psihoactiv. Adminstrat timp de trei saptamani pacientilor de la ATI s-a dovedit foarte eficient in depașirea infecției…

- Israelul va extinde vaccinarile COVID-19 pentru a include toți cetațenii cu varsta peste 16 ani, au declarat oficiali miercuri, in timp ce cazurile și decesele au crescut din nou, ceea ce a redus o schimbare anticipata, relateaza Reuters. Primul ministru Benjamin Netanyahu spera ca acțiunea de vaccinare…

- Italia va lua masuri legale impotriva companiilor Pfizer si AstraZeneca din cauza intarzierilor in livrarea de vaccinuri anti-Covid. Anunțul a fost facut duminica de ministrul italian de externe, Luigi Di Maio. Actiunea legala, potrivit demnitarului, citat de “The Guardian”, are ca obiectiv asigurarea…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Aflata de cateva saptamani intr-un ”lockdown” rigid, Germania consemneaza o ”stagnare la nivel ridicat” a numarului de contagiuni, situație care nu permite urmarirea eficienta a lanțurilor de infectare, avertizeaza cancelarul federal Angela Merkel. Din acest…

- Pfizer Inc și BioNTech anunța ca vaccinul lor antiCOVID-19 pare sa acționeze impotriva unei mutații cheie in noile variante extrem de transmisibile ale coronavirusului descoperite in Marea Britanie și Africa de Sud, potrivit unui studiu de laborator realizat de producatorul american preluate de Reuters.…