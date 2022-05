Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii care cer demisia președintelui armean Nikol Pashinyan au blocat miercuri principalele drumuri din capitala Erevan și au facut apel la cetațeni sa comita acte de nesupunere civila, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Protestarii din centrul Sofiei solicita neutralitatea militara deplina a Bulgariei, referitor la razboiul din Ucraina. Protestatarii care s-au adunat in fata cladirii Adunarii Nationale de la Sofia cer demisia guvernului bulgar.

- Singurul deputat ales pe listele AUR la Buzau, generalul Nicolae Roman, și-a anunțat demisia din grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Romanilor. Parlamentarul de Buzau și-a anunțat demisia chiar de la tribuna Parlamentului. Astazi, generalul Nicolae Roman a anunțat ca va parasi grupul deputaților…

- „La mai bine de un an de cand PAS a preluat Președinția și jumatate de an de cand a caștigat toata puterea in stat, se constata ca sloganurile anticorupție ale partidului de guvernamant nu au fost nimic altceva decat praf in ochi. Lupta impotriva corupției a celor din PAS s-a rezumat doar la pornirea…

- Guvernul polonez intentioneaza sa amendeze Constitutia, pentru a putea creste cheltuielile pentru aparare si pentru a confisca bunurile oligarhilor rusi, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, a declarat luni un purtator de cuvant al Guvernului. Actul pentru apararea patriei, adoptat in martie, sustine…

- Guvernul Bulgariei a atras atentia cu privire la prezenta unor mine care plutesc in deriva in Marea Neagra, ajunse in zona de pe tarmul orasului portuar ucrainean Odesa si care pun in pericol traficul maritim. Experti de la Academia Navala Militara din Varna au declarat pentru EFE ca minele ar putea…

- Guvernul Bulgariei a anuntat, vineri, expulzarea a zece diplomati rusi, acuzati de activitati incompatibile cu statutul oficial, iar, in replica, Administratia Rusiei ameninta ca va aplica masuri simetrice. Ministerul bulgar de Externe a comunicat, vineri, ca a decis, in coordonare cu premierul Kiril…

- Pretul carburantilor a explodat in ultimele 30 de zile, iar tarifele RCA s-au dublat in ultimele sase luni, ceea ce creeaza mari dificultati transportatorilor, acestia cerand Guvernului sa gaseasca urgent solutii pentru redresarea industriei.