Proteste la Montreal față de măsurile anti-Covid-19 In acest weekend au avut loc proteste de amploare in Montreal fața de masurile anti-pandemie. Conform AFP, in urma protestelor 10 persoane au fost reținute și alte 144 au fost amendate pentru refuzul de a purta masca sanitara de protecție. Regiunea Quebec este una dintre cele mai afectate de pandemia de coronavirus. Printre masurile impuse se numara interdicția care limiteaza deplasarile nocturne. The post Proteste la Montreal fața de masurile anti-Covid-19 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui reportaj realizat de BBC in una din cele mai mari comunitați de rromi din Europa, in Sliven, Bulgaria, s-a constatat ca peste 20.000 de oameni traiesc intr-o mizerie de nedescris, iar virusul ar putea fi mai mult decat in largul sau in acest mediu. Masurile de prevenție a raspandirii Covid-19…

- Grecia a decis integrarea administrarii colchicinei orale in protocolul de tratament pentru Covid-19. Comitetul de experți al Ministerului Sanatații din Grecia a decis „integrarea administrarii colchicinei orale in protocolul de tratament pentru Covid-19, in urma rezultatelor unui recent studiu canadian…

- Premierul bulgar, Boiko Borisov, a anunțat ca incepand cu 4 februarie vor fi relaxate o parte dintre restrictiile impuse pentru a tine sub control pandemia. Totuși, restaurantele și localurile care funcționeaza in spații inchise nu vor fi deschise. Potrivit autoritaților din Bulgaria, elevii de gimnaziu…

- Premierul bulgar, Boiko Borisov, a anunțat ca incepand cu 4 februarie vor fi relaxate o parte dintre restrictiile impuse pentru a tine sub control pandemia. Totuși, restaurantele și localurile care funcționeaza in spații inchise nu vor fi deschise. Potrivit autoritaților din Bulgaria, elevii de gimnaziu…

- Masurile restrictive se prelungesc in Olanda pentru inca trei saptamani. Școlile și magazinele vor ramane inchise și in perioada urmatoare. Conform Reuters , in decembrie Olanda anunța impunerea unui lockdown. Premierul olandez, Mark Rutte, spune ca masurile anti-pandemie trebuie respectate in continuare…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat ca imunitatea colectiva impotriva coronavirusului nu va fi atinsa in 2021, chiar daca vaccinurile au inceput sa ajunga in numeroase țari. „Nu vom ajunge la imunitatea colectiva in 2021”, a spus responsabilul stiintific al OMS Soumya Swaminathan in timpul…

- Mai mulți membri ai Sindicatului Europol au participat la un sondaj referitor la noul Guvern Cițu. In acest context, 94,37% dintre respondenți sunt de parere ca Executivul nu va mai putea controla masurile stabilite de lege pentru prevenirea infectarii in cazul in care polițiștii nu vor mai acționa…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) considera ca persoanele vaccinate impotriva Covid-19 trebuie sa poarte in continuare masca sanitara și sa pastreze distanțarea fizica fiindca deși ar putea fi imuni la coronavirus, ei ar putea sa raspandeasca virusul. Chiar daca vaccinul previne dezvoltarea bolii…