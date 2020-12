Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Germania a arestat recent trei barbați in legatura cu jaful de anul trecut, cand mai multe bijuterii, estimate la 1 miliard de euro, au fost furate de la celebrul Muzeu Green Vault din Dresda, informeaza The Telegraph. Evenimentul a dezvaluit informații in premiera despre ”clanurile arabe”,…

- Parlamentul german a aprobat miercuri cu 415 de voturi pentru, 236 impotriva si opt abtineri un proiect de lege prin care guvernul are atributii sporite de legiferare prin decrete a masurilor impotriva coronavirusului, transmite dpa potrivit Agerpres. Anuntul a fost facut de Wolfgang Schaeuble, presedintele…

- Peter Beyer, membru al Partidului Crestin Democrat al cancelarului Angela Merkel, a spus ca Biden ar oferi un ton mai colaborativ decat presedintele Donald Trump, care a descris politicile comerciale si de cheltuieli ale Germaniei ca ”foarte proaste”. Trump se afla in urma lui Joe Biden in sondajele…

- Mii de opozanti fata de masurile restrictive impotriva pandemiei de coronavirus au format un lant uman, sambata, pe malurile lacului Constance, la frontiera germano-elvetiana, in prezenta unor puternice forte politienesti desfasurate pentru a preveni eventuale tulburari, relateaza galusaustralis . Timp…

- Rusia a acuzat vineri Germania ca "refuza categoric" sa coopereze la investigatiile politiei ruse privind presupusa otravire a opozantului Aleksei Navalnii, care se afla la Berlin in terapie, relateaza AFP potrivit Agerpres. Politia rusa a anuntat in august ca a declansat verificari preliminare dupa…

- Șeful agenției de informații militare a Germaniei a fost demis pe fondul eforturilor guvernului condus de Angela Merkel de a combate influența extremei drepte în armata germana, relateaza Euractiv și BBC.Christoff Gramm începuse reforme pentru a contracara legaturile dintre extrema…

- Cel putin 31 de persoane au fost ranite intr-un accident din nordul Germaniei, dupa ce un autocar a iesit de pe autostrada si a intrat intr-un sant, a anuntat, sambata, politia din Rostock, relateaza dpa, citata de Agerpres.Trei persoane au fost ranite grav, dar starea lor nu este critica, a declarat…