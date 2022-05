Proteste în toată Franța, de 1 mai. Nivelul de trai și schimbarea vârstei de pensionare, principalele revendicări Mii de oameni au participat, duminica, la proteste de 1 mai organizate in toata Franța, pentru a cere justiție sociala și creșteri salariale și pentru a-l determina pe președintele Emmanuel Macron, recent reales, sa renunțe la planul sau de a crește varsta de pensionare, relateaza Reuters . Majoritatea mitingurilor au fost pașnice, dar la Paris poliția a intervenit dupa ce anarhiștii din gruparea „Black Bloc”, imbracați in negru, au incercat sa ridice o baricada pe o strada din apropierea Pieței La Republique, a anunțat poliția. Un restaurant McDonald’s și o agenție imobiliara din Place Leon Blum… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

