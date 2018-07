Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures si Asociatia ”Calea Neamului” au transmis, vineri, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohanis in care-i solicita sa nu promulge Legea privind Codul Administrativ al Romaniei. Organizatiile semnatare sustin ca ”limba maghiara dobandeste…

- In urma fenomenelor hidro-meteorologice s-au semnalat, duminica, in intervalul orar 8,00 - 17,00, efecte negative in 13 localitati din judetele Alba, Arges, Arad, Brasov, Buzau, Cluj, Constanta, Covasna, Harghita, Mures, Teleorman, Valcea si in municipiul Bucuresti, informeaza MAI. Efectivele MAI au…