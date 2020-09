Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii persoane s-au strans pentru un al patrulea weekend consecutiv in mai multe zone din capitala Minsk in timp ce opozitia face un nou efort pentru a spori presiunea pe presedintele Lukasenka care este tot mai contestat in interior si mai izolat in exteriorul tarii.

- Zeci de mii de persoane din Belarus au manifestat din nou duminica la Minsk pentru a denunta realegerea presedintelui Aleksandr Lukasenko, care se confrunta de aproape o luna cu o miscare de protest fara precedent, relateaza AFP.Purtand culorile alb si rosu ale opozitiei, multimea de oameni…

- Opozitia din Belarus doreste legaturi economice mai stranse cu Uniunea Europeana in cazul unei schimbari de regim la Minsk, dar nu in detrimentul relatiilor cu Rusia, a declarat vineri unul dintre liderii de marca ai acesteia, noteaza AFP. Pentru astazi a convocat o alta mare demonstratie anti-Lukasenko.

- Protestele din Belarus pun o presiune tot mai mare pe regimul de la Minsk iar masurile de represiune devin tot mai crunte. Imagi prezentate de presa locala arata agenți sub acoperire care vaneaza studenții in unversitați dupa ce aceștia s-au alaturat protestelor impotriva lui Lukașenko.Arestarile…

- Liderul de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, avertizeaza ca va avea loc o baie de sange, in cazul in care opoziția din Belarus obține puterea. El susține ca va urma un scenariu similar cu cel din Ucraina, in care țara va fi divizata și va porni un razboi civil, noteaza digi24."Vreau sa protejez…

- Zeci de mii de manifestanti care denunta puterea presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko au iesit in strada la Minsk la apelul opozitiei, a treia duminica la rand, potrivit unor estimari ale presei locale si agentiei franceze de presa, relateaza AFP.

- Protestatarii au iesit miercuri seara pe strazile din Belarus pentru a patra noapte consecutiv pentru a demonstra impotriva a ceea ce considera ca a fost fraudarea alegerilor la scrutinul prezidential desfasurat duminica, in pofida violentei de care au dat dovada fortele de ordine.