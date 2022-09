Un sicriu pe care era scris „RIP British Empire” („Odihneasca-se in pace imperiul britanic”) a fost aruncat luni in raul ce traverseaza centrul capitalei Dublin, informeaza PA Media/dpa. Incidentul s-a petrecut in timpul unui mars de protest impotriva monarhiei organizat in capitala Irlandei in ziua in care, la Londra, a avut loc inmormantarea regretatei regine Elisabeta a II-a. Anti Imperialist Action Ireland a spus ca acest gest reprezinta recrearea unei actiuni a fostului lider socialist James Connolly, care a avut loc la Dublin in 1897, in timpul unei vizite in oras a reginei Victoria. Presedintele…