Proteste împotriva legii ce permite căsătoria cuplurilor homosexuale, în Lituania Mii de persoane s-au adunat sambata la Vilnius pentru a protesta impotriva unei propuneri legislative vizand autorizarea uniunilor civile pentru cuplurile de acelasi sex, transmite AFP, conform Agerpres. Europarlamentarul Tomas Vytautas Raskevicius, declarat homosexual, este la originea proiectului de lege pe care parlamentul urmeaza sa il examineze luna viitoare. Potrivit politiei, zece mii de persoane au participat la demonstratia denumita „marsul in apararea familiei”. Presedintele de centru al tarii, Gitanas Nauseda a declarat sambata ca orice recunoastere legala a cuplurilor de acelasi sex… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

