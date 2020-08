Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile libaneze au anuntat sambata dupa-amiaza un nou bilant al deceselor provocate de explozia de marti, 158, iar 21 de oameni sunt inca dati disparuti. In acelasi timp, in centrul capitalei devastate de deflagratie, aproximativ 7.000 de oameni protesteaza fata de felul in care Guvernul a gestionat…

- Fortele de ordine libaneze au folosit gaze lacrimogene joi seara pentru a dispersa zeci de manifestanti care protestau dupa explozia masiva mortala din portul Beirut in aceasta saptamana, devenita un simbol al incompetentei si coruptiei autoritatilor, informeaza Agerpres, citand France Presse.Protestatarii…

- Aproape 300.000 de oameni au ramas fara locuinte dupa ce exploziile uriase de marti produse in portul din Beirut au distrus numeroase cladiri. Guvernatorul capitalei libaneze a declarat ca aproape 300.000 de persoane și-au pierdut locuințele. „Cred ca intre 250.000 și 300.000 de oameni au ramas fara…

- Autoritatile libaneze au confirmat ca exploziile din portul din Beirut, care s-au produs in seara de marti, 5 august, au fost cauzate de cele 2.750 de tone de nitrat de amoniu, depozitate in port dupa ce au fost confiscate de pe nava Rhosus, aflata sub pavilionul R. Moldova, in anul 2014.

- Autoritațile libaneze anunța ca explozia din Beirut a fost provocata de peste 2.700 de tone de azotat de amoniu adus de o nava arestata in port in anul 2013. Este vorba despre un ingrașamant chimic, același care in 2004 a generat deflagrația de la Mihailești, județul Buzau, soldata cu 18 morti si 13…

- Autoritatile libaneze anunta ca explozia din Beirut a fost provocata de peste 2.700 de tone de azotat de amoniu adus de o nava arestata in port in anul 2013. Este vorba despre un ingrasamant chimic, acelasi care in 2004 a generat deflagratia de la Mihailesti (Buzau), soldata cu 18 morti si 13 raniti.

- Conform datelor furnizate de oficiali, pâna în aceasta dimineața au fost înregistrate 78 de decese în urma exploziei puternice și alte 4.000 de persoane ranite. Explozia se pare ca a fost provocata de scânteile provenite de la sudura…

- Mai mulți libanezi au surprins pe camera explozia care le-a distrus orașul. Imaginile cumplite fac acum inconjurul lumii pe rețelele de socializare. In videourile surprinse cu telefoanele mobile, oameni ingroziți se cauta și se intreaba daca sunt bine. Pe unii suflul i-a culcat la pamant. Oamenii au…